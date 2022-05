“As 60 pessoas debaixo dos escombros estão provavelmente mortas”, disseram as fontes através do Telegram, de acordo com o portal Ukrinform.

De acordo com estes meios, até 90 pessoas estavam abrigadas na escola, que ruiu em resultado do ataque, enquanto 30 conseguiram ser resgatadas.

O ataque ocorreu no final da tarde de sábado na cidade de Belogorovka, no leste da Ucrânia, na região de Donbass.

A escola ocupa uma área de 300 metros quadrados, ao lado da Casa da Cultura, e estava a ser utilizada como abrigo pelos cidadãos.

O ataque desencadeou vários incêndios, que levaram horas às forças de segurança e bombeiros para extinguir, seguidos do colapso da estrutura do edifício.

As equipas de salvamento continuam a procurar os desaparecidos nos escombros.

Belogorovka encontra-se numa das áreas da região separatista de Lugansk, palco de intensos combates entre as tropas ucranianas e russas.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 13 milhões de pessoas, das quais mais de 5,5 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.