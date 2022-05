O fim de semana que aí vem será quente. Mas não só. As poeiras do deserto do Saara, que em março pintaram de laranja os céus de Portugal, também vão voltar.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que o estado do tempo nos próximos dias será condicionado por uma massa de ar quente associada a uma corrente de sul, resultando num aumento gradual de temperatura entre hoje e sábado.

“Nesta circulação ocorrerá também o transporte de poeiras do norte de África, em níveis médios e altos da troposfera, que deverá afetar o território nos dias 20 e 21 [sexta-feira e sábado], com possibilidade de redução de visibilidade”, adverte o IPMA.

Isto é o que tem de ter em conta:

Temperaturas elevadas

Sábado será, segundo o IPMA, o dia mais quente, com temperaturas a variar entre os 25 e os 35 graus Celsius na generalidade do território e pontualmente poderão atingir-se valores de 35 a 38 graus nas regiões dos vales do Guadiana, Tejo e do Douro.

De acordo com o IPMA, estes valores da temperatura estão acima do normal para esta época do ano na ordem dos 3 aos 10 graus.

Para domingo, contudo, a previsão aponta para uma descida significativa da temperatura máxima.

Risco de incêndio

O IPMA colocou trinta concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em risco muito elevado de incêndio. E mais de 50 concelhos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança em risco elevado.

O risco de incêndio vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até segunda-feira devido à previsão de tempo quente.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê a partir de hoje e até domingo tempo quente em Portugal continental, fazendo aumentar o perigo de incêndio, apresentando valores mais elevados no interior Norte e Centro e no Algarve.

Poeiras de África

Trata-se de "mais uma grande nuvem de poeira do Saara" que estará sobre o sul e centro da Europa entre hoje e segunda-feira, refere um comunicado do sistema europeu Copérnico, acrescentando que 2022 está e continuará a ser um ano com "altos níveis de transporte de poeira através do Mediterrâneo e partes da Europa".

"Os valores mais altos" na Península Ibérica deverão registar-se no sábado e no domingo, dia em que a poeira, "com valores muito altos" de concentração da atmosfera, também atingirá a Europa central.

Em meados de março já se tinham verificado grandes nuvens de poeira na Europa ocidental e, este ano, nuvens semelhantes provenientes do deserto do Saara também atravessaram o Atlântico até atingirem as Caraíbas.

Períodos de seca e aumento da desertificação fazem aumentar a probabilidade de fenómenos destes, que fazem diminuir a qualidade do ar nas regiões afetadas, sobretudo no caso de as nuvens de poeira passarem a baixa altitude.

Recomendações da DGS

Numa mensagem divulgada no seu site, a DGS recomenda que os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas específicas sigam as recomendações do médico assistente ou da linha SNS24 e aconselha o contacto e acompanhamento de idosos e outras pessoas que vivam isoladas, garantindo a hidratação e permanência em ambiente fresco.

Pede ainda que os adultos assegurem que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado.

“As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta”, recomenda.

Face às revisões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para um aumento da temperatura entre hoje e domingo, podendo os termómetros variar entre 35ºC e 38°C nas regiões acima mencionadas, a DGS aconselha cuidados especiais como evitar esforços físicos no exterior e a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, além do uso de protetor solar com fator igual ou superior a 30 a cada duas horas e após banhos de praia e piscina.

A DGS, que ativou o Plano de Contingência Saúde Sazonal – Módulo Verão em 1 de maio, aconselha ainda que se procure ambientes frescos e arejados ou climatizados, aumente a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem açúcar e evite bebidas alcoólicas.

É ainda aconselhado o uso de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta.

A autoridade de saúde recomenda também à população que escolha as horas de menor calor para viajar de carro e que não permaneça dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

“Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso mantenha-se informado, hidratado e fresco”, resume a DGS.