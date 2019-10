No aeroporto de Quito, cidade onde se têm concentrado os protestos contra o aumento do preço dos combustíveis, foram cancelados hoje mais de cem voos.

O Equador vive há cerca de duas semanas uma crise social desde que o Presidente Lenin Moreno acabou com as subvenções dos combustíveis, uma das medidas como contrapartida à ajuda financeira do país pelo Fundo Monetário Internacional.

A contestação nas ruas, encabeçada pelo movimento indígena, aumentou no sábado na capital, Quito, com o Presidente equatoriano a decretar o recolher obrigatório na cidade e arredores.

Os protestos contra o aumento do preço dos combustíveis provocaram sete mortos, 1.340 feridos e 1.152 detenções, segundo o mais recente balanço, citado pela agência Efe, dos serviços do Defensor do Povo, organismo estatal do Equador.