Segundo noticia o Público esta terça-feira, até há quatro anos, em 2017, havia 40 concelhos do país que se mantinham fiéis ao mesmo partido nas eleições autárquicas — 16 do PSD, 13 do PS e 11 da CDU. No entanto, o número desceu e, atualmente, são 31 as câmaras municipais que mantiveram os partidos de sempre – umas desde 1976 e outras desde a sua criação em 2001. Na maioria são câmaras pequenas, mas algumas estão localizadas na Área Metropolitana de Lisboa, como Odivelas ou Palmela.

PS e PSD estão “empatados” e nunca perderam em 11 câmaras. A CDU conseguiu manter nove autarquias nas eleições de 2017.

As câmaras que votaram sempre PS são: Alenquer, Campo Maior, Cartaxo, Condeixa-a-Nova, Gavião, Lourinhã, Odivelas, Olhão, Portimão, Reguengos de Monsaraz e Torres Vedras. Enquanto, as autarquias que estiveram sempre nas mãos do PSD são: Arcos de Valdevez, Boticas, Calheta, Câmara de Lobos, Ferreira do Zêzere, Mação, Oleiros, Penedono, Penela, Santa Maria da Feira e Valpaços. Já a CDU manteve Arraiolos, Avis, Montemor-o-Novo, Moita, Mora, Palmela, Santiago do Cacém, Seixal e Serpa.

Nas últimas autárquicas, Almada passou da CDU para o PS, bem como Castro Verde. O PS, por sua vez, perdeu Vila do Conde e Vizela para grupos de cidadãos. E o PSD foi o campeão das perdas, perdendo Ansião, Oliveira de Azeméis e Ponta do Sol para o PS, Oliveira de Frades para o Nós, Cidadãos e Ribeira Brava para um movimento de independentes.