“Este concurso tem por finalidade apoiar a inserção profissional não académica e em meio empresarial dos jovens com formação avançada, bem como aumentar as interações entre as empresas e o sistema científico e tecnológico, acelerando os seus processos de transformação e intensificação tecnológica”, divulgou a CCDRC.

Segundo informação da CCDRC, a dotação de dois milhões de euros provém do Fundo Social Europeu + e o aviso do concurso está disponível.

“Insere-se no objetivo do Centro 2030 de promover a adaptação das empresas à mudança (especialmente em áreas tecnológicas alinhadas com as transições digital e verde) e de responder às recomendações da Comissão Europeia a Portugal ao nível da redução da segmentação do mercado de trabalho e a melhoria das competências da mão de obra”, adiantou.

Citada na mesma informação, a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, reconheceu que “são cada vez mais os jovens que concluem formação superior ao nível de doutoramento nas instituições de ensino superior da região, mas que têm dificuldade em encontrar oportunidades de emprego” no país “alternativas à via académica e com salários adequados ao seu nível de formação, levando a que muitos abandonem o país”.

“Com este concurso pretende-se reforçar a capacidade de a região reter os talentos que produz nas suas universidades e institutos politécnicos e ajudar as empresas a melhorar a sua competitividade e capacidade de adaptação aos tempos de incerteza que vivemos”, adiantou Isabel Damasceno.

A responsável da CCDRC considerou ainda que “a inovação nas empresas, que é fortemente apoiada através dos sistemas de incentivos às empresas do Portugal 2030 e em particular do Centro 2030, requer recursos humanos capacitados para implementar os processos de inovação e transformação tecnológica, nomeadamente nas áreas da transição digital e energética”.

O concurso destina-se a empresas sediadas no território da Região Centro, que compreende 100 municípios.