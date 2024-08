Em comunicado, a Direção Nacional da PSP aponta para um aumento de 57,3% de detenções e de 31% de suspeitos identificados, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre 01 de janeiro e 30 de junho, foram registadas 3.024 ocorrências de furto por carteiristas, enquanto em 2023 tinham sido contabilizados 2.705.

A PSP recorda que “com o intuito de reforçar o combate a este fenómeno”, em 2018 foi criada uma equipa formada por polícias pertencentes à estrutura de investigação criminal, especializados em crimes contra o património.

Desde 2018, esta equipa já deteve 511 suspeitos da prática deste crime, tendo 66 deles ficado em prisão preventiva.

Das detenções efetuadas, 43 resultaram em penas de prisão suspensas e 52 em penas de prisão efetivas.

A Direção Nacional da PSP destaca, ainda, que no âmbito da cooperação policial a nível internacional, polícias desta equipa participaram no EURO 2024, que decorreu na Alemanha, tendo prestado apoio à Polícia Federal Alemã.

Durante esse evento a PSP fez cinco detenções por furto de carteirista, a par dos três suspeitos que já haviam sido detidos também na Alemanha, pela mesma prática, no âmbito da cooperação bilateral por ocasião das festividades do Carnaval.

Já entre 19 e 28 de julho, e também no âmbito da cooperação bilateral com a Polícia Federal Belga, polícias desta equipa especializada participaram no Gentse Feesten, tendo detido dois suspeitos do crime de furto por carteirista.

“Ao estarem integrados em equipas mistas, auxiliaram ainda na detenção de outros 18 suspeitos da prática de diversos crimes, nomeadamente roubo, posse de estupefaciente e permanência ilegal em território nacional”, acrescenta a PSP.

Este ano, em contexto internacional, estas equipas efetuaram 10 detenções por crimes de furto por carteirista.