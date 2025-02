Segundo o Público, o número de creches que funcionam em horário alargado aumentou cerca de 40% em cinco anos — e a procura continua a aumentar.

Dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social mostram que das 1806 creches a maioria fica em Lisboa (322) e no Porto (255).

Entre o número total, existem três creches a funcionar até à meia-noite e meia, horário utilizado por pais que trabalham em turnos.

De recordar que, de acordo com a legislação portuguesa, "cada criança não deverá frequentar a creche mais do que 11 horas diárias, devendo igualmente usufruir de um período de férias em comum com a família".