Há muito que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, havia solicitado mísseis de longo alcance aos seus aliados, ainda que estes nunca tenham avançado neste sentido.

Desde o início da guerra que países como os Estados Unidos, o próprio Reino Unido, a Alemanha, Portugal, entre outros, têm fornecido armamento pesado e recentemente enviaram tanques e ainda aviões para fazer face à invasão russa. Mísseis de longo alcance, contudo, é a primeira vez que uma nação oferece.

Neste caso o Reino Unido. "A doação desses sistemas de armas dá à Ucrânia a melhor hipótese de se defender contra a brutalidade da Rússia", acrescentou Ben Wallace, explicando que estes mísseis "permitirão à Ucrânia repelir as forças russas baseadas no território soberano da Ucrânia".

Que tipo de armas são?

Os mísseis de cruzeiro Storm Shadow têm um alcance superior a 250 quilómetros, mais do que qualquer outra arma fornecida a Kiev pelos países ocidentais para ajudar no esforço de resistência contra a invasão russa.

Com o seu longo alcance, estes mísseis têm a capacidade de atingir áreas no leste da Ucrânia controladas por forças russas, incluindo a península da Crimeia ocupada pela Rússia em 2014.

O míssil Storm Shadow, que está a ser desenvolvido em conjunto pelo Reino Unido e pela França, é lançado a partir do ar.

Quais as razões para o envio dos mísseis?

Primeiro que tudo, devido ao facto do Reino Unido ser um dos principais aliados da Ucrânia, nesta guerra. Depois porque esta nação alertou a Rússia, em dezembro do ano passado, que doaria ao governo de Volodymyr Zelensky este tipo de armamento se a escalada "do ataque russo" continuasse a subir drasticamente.

Perante os últimos ataques dos russos, o Reino Unido decidiu então enviar os tais mísseis, que poderão ser fundamentais para a contra-ofensiva que o governo ucraniano tanto fala, embora Volodymyr Zelensky tinha referido já esta semana que teria de esperar mais um tempo antes de avançar com este ataque. Provavelmente à espera de mais armamento, como estes mísseis.

São mais poderosos que os russos?

Não. Foi o próprio governo britânico que confirmou que os Storm Shadow não são tão letais como muitos outros que o exército russo tem.

De acordo com o Reino Unido, estes mísseis são compatíveis com os aviões da era soviética existentes na Ucrânia, mas alertou que o alcance dos Storm Shadows "não está no mesmo nível" dos sistemas de mísseis da própria Rússia, pois algumas das armas de Moscovo são capazes de viajar muito mais longe.

Refira-se que também o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, insistiu que os mísseis de longo alcance não seriam usados para atacar alvos dentro da própria Rússia.