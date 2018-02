“Por que é que os tratamentos de beleza não devem também de estar disponíveis para os mais pobres?”, questionou Vijaya Baskar, ministro da saúde do governo do estado indiano de Tamil Nadu, no sul do país, aquando do anúncio que o departamento de saúde iria passar a oferecer cirurgias estéticas ao peito, implantes e reduções mamárias.

O serviço gratuito — possivelmente o primeiro a ser financiado publicamente por um estado — foi anunciado na quarta-feira sob o argumento de que "se não oferecermos [o procedimento de forma gratuita], eles podem optar por métodos perigosos ou assumir empréstimos enormes", conta ao The Guardian.

A clínica onde se realizarão estas cirurgias fica localizada em Chennai, na capital do estado, e já no passado tinha oferecido cirurgias de reconstrução mamária a pacientes que tivessem sofrido de cancro da mama.

O Dr. V. Ramadevi, chefe de cirurgia plástica na clínica, disse que “existe um benefício psicológico” nesta medida. “Muitas mulheres que têm peitos maiores não gostam de sair à rua. Não há motivo para que esta cirurgia seja esteja restringida aos pobres”, afirmou enquanto explicava que alguns de seus pacientes pretendem reduzir o peito para aliviar o dorso e dor nas costas, enquanto outros procuram aumentar ou reduzir os seus seios para aumentar a confiança e que o procedimento não será exclusivo para mulheres.

Uma medida “populista” que não é “programa de saúde pública ideal”

Conta o jornal britânico que o governo de Tamil Nadu é conhecido pela sua generosidade tendo já um historial de várias medidas a favor dos mais desfavorecidos como a oferta de refeições em restaurantes, a distribuição de jóias de casamentos e de habitação.