“Desde 23 de julho, Dia Nacional do Egipto, que a companhia aérea Egyptair opera dois voos semanais entre Lisboa e o Cairo”, refere a empresa responsável pela gestão de 10 aeroportos em Portugal num comunicado.

Trata-se de uma rota importante tanto para Portugal como para o Egipto, uma vez que proporciona uma “ligação direta entre duas capitais históricas” e cria uma “porta de entrada” para os viajantes “explorarem as ricas paisagens culturais, históricas e económicas de ambos os países”, salienta.

A nova rota será realizada num avião Airbus A321neo e a duração do voo é de aproximadamente 5 horas e 20 minutos.

“Estamos muito satisfeitos por receber de novo a Egyptair no Aeroporto de Lisboa com a nova rota do Cairo” e esta ligação “irá promover laços mais fortes entre as nossas cidades, encorajando tanto o turismo como as viagens de negócios”, refere o diretor comercial da ANA|VINCI Airports, na nota divulgada.

Já Amr Adawy, vice-presidente comercial da Egyptair, aponta que “a nova operação para Lisboa faz parte do plano de expansão adotado pela Egyptair”.

A ANA – Aeroportos de Portugal passou a fazer parte da rede VINCI Airports, em setembro de 2013.