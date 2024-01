Vão ser financiadas quatro bolsas com os objetivos de “apoiar a circulação de escritores dos países e regiões de língua portuguesa e promover a criação”, acrescentou.

No final, pretende-se “fomentar a interculturalidade no espaço da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e um maior conhecimento das literaturas dos seus Estados-membros e regiões de língua oficial portuguesa”.

O processo decorre através do portal do IILP na Internet.

Cada residência de criação literária tem a duração de um mês, decorrendo anualmente de 01 a 31 de março, e cada selecionado recebe verbas para viagens (até 1.200 euros) e suporte à estadia no país (mil euros, mais 200 no final do projeto).

O programa contempla ainda o apoio ao alojamento, o qual poderá ser assegurado pelo IILP e parceiros do programa ou mediante a atribuição de um apoio monetário suplementar de 500 euros.

Os beneficiários do programa comprometem-se a entregar um texto inédito de ficção narrativa ou ensaio (mínimo de 15 e de 10 páginas, respetivamente), que suscite uma associação criativa entre espaços físicos ou sociais do local onde decorre a residência e o país de origem do escritor - a ser entregue até uma semana após o término da residência.

O IILP tem inscrita na sua missão a “promoção da língua portuguesa e das culturas” que nela têm também uma forma de expressão.