Um dia depois de Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, ter-se declarado culpado de oito acusações - incluindo fraude bancária - e admitido ter pagado a duas mulheres “a pedido do candidato” e “com a intenção de influenciar as eleições” presidenciais de 2016, o seu advogado, Lanny Davis, abriu uma campanha de crowdfunding para angariar doações para ajudar a pagar as custas inerentes ao processo.

A campanha, intitulada “The Michael Cohen Truth Fund” [Fundo para a Verdade de Michael Cohen] garante que esta é uma campanha legítima e que todas as doações serão canalizadas para ajudar com os custos judiciais para ajudar Cohen a desvendar a verdade sobre Donald Trump.

Muitos dos que contribuem têm-no feito de forma anónima e, como é de esperar da internet, a criatividade - e o humor - veio ao de cima, com várias doações a serem assinadas por nomes como Melania Trump, Vladimir Putir, Stormy Daniels ou Hillary Clinton.

Cohen, advogado e empresário, deu-se como culpado em cinco acusações de fraude fiscal, uma de fraude bancária e duas de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, numa audiência no tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque, no passado dia 21 de agosto.

O advogado, que trabalhou mais de dez anos para Trump, precisou ter pagado as quantias de 130.000 e 150.000 dólares a duas mulheres que afirmavam ter tido uma relação com Donald Trump em troca do respetivo silêncio, “a pedido do candidato” e “com a intenção de influenciar as eleições” presidenciais, de que Trump sairia vencedor.

Michael Cohen não forneceu os nomes das mulheres, mas os montantes correspondem aos pagamentos já conhecidos feitos a Stormy Daniels, atriz de filmes pornográficos que afirma ter tido uma breve ligação com Trump em 2006, e a Karen McDougal, uma ex-modelo da revista Playboy que afirma também ter tido uma ligação com o multimilionário em 2006-2007.