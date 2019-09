"Acabam as maiorias de um só partido que existiram durante quarenta e tal anos", afirmou o comentador da SIC, acrescentando que não acredita que "nos próximos anos alguém consiga voltar a ter maioria".

O PSD era hoje, pelas 20:00, o partido mais votado nas eleições legislativas regionais da Madeira, com 54,13 % dos votos, quando estavam apuradas 8 das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

Uma projeção da RTP/Católica avançada durante a tarde dava conta de que o PSD iria vencer hoje as eleições legislativas regionais na Madeira, com 37% a 41% dos votos, o que lhe retiraria a maioria absoluta no parlamento. Com este resultado, o PSD elegeria entre 19 e 23 dos 47 deputados da assembleia regional.