Uma equipa internacional de cientistas, que inclui a portuguesa Clara Sousa e Silva, detetou um gás na atmosfera de Vénus, que ,na Terra, é produzido por alguns microorganismos, anunciou esta segunda-feira a revista Nature Astronomy.

Os investigadores detetaram a presença do gás, fosfina, na atmosfera de Vénus em junho de 2017 através da utilização de um telescópio. Esta primeira observação viria a ser confirmada em março de 2019, através da utilização de um outro telescópio que mostraram uma redução da luz no seu comprimento de onda, um efeito que é conhecido apenas como consequência da absorção por este gás.

A fosfina, para a equipa, é um sério sinal de que poderão ter sido detetados sinais de vida no planeta, mas concretamente, há duas hipóteses em cima da mesa: numa comparação direta sobre como este gás é produzido na Terra, esta descoberta poderá ser sinónimo de vida; numa outra possibilidade, poderá estar a ocorrer um processo químico desconhecido que levou à formação deste gás em Vénus. A única coisa que sabemos é que depois desta grande revelação espera-se uma longa investigação para a obtenção de mais respostas.

Jane Greaves, cientista da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, que nos últimos anos dedicou a sua carreira à procura de moléculas no nosso sistema solar que possam indicar sinais de vida, diz que no momento em que, num espectro de luz, a equipa que identificou a presença daquele gás ficou em "choque".