Os habitantes da Fajã de São João, na ilha açoriana de São Jorge, já podem circular para fora do local por via de um caminho antigo de acesso àquela zona, disse hoje à Lusa o presidente do município da Calheta.

Décio Pereira referiu que o caminho “contorna a derrocada” que isolou na segunda-feira a fajã e vai ser utilizado para transportar um gerador elétrico, propriedade da Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA), visando combater a ausência de eletricidade. Trinta e duas pessoas ficaram isoladas na Fajã de São João devido à derrocada registada às 07:30 (08:30 em Lisboa) de segunda-feira, um incidente que não provocou vítimas. As comunicações via telefone e rádio têm funcionado sem perturbações, segundo a Proteção Civil dos Açores. As fajãs são pequenas terra planas junto ao mar e existem em grande número na ilha de São Jorge, sendo que algumas são habitáveis durante o todo ano e outras de forma sazonal, durante o verão. Segundo o autarca, está no local um helicóptero que já transportou alguns habitantes para fora da fajã, por razões profissionais, estando ainda assegurados serviços médicos. Esta manhã decorrem trabalhos para proceder a uma avaliação sobre quanto tempo será necessário para desobstruir o principal caminho de acesso à fajã, ainda de acordo com Décio Pereira. Na segunda-feira à tarde, a Proteção Civil regional perspetivou que a fajã continue sem o seu acesso principal durante mais 48 horas. O presidente da Câmara Municipal da Calheta referiu, entretanto, que o caminho de acesso à Fajã dos Vimes se encontra “com o trânsito normalizado”, depois de ter ocorrido uma derrocada no local, mas de menor dimensão. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram