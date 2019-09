Desde então, a Autoridade Palestiniana, entidade provisória de autogoverno e dominada pela Fatah, só exerce o seu poder sobre a Cisjordânia.

O mandato de Mahmud Abbas, 84 anos, também terminou em 2009, sem que se tenham realizado eleições presidenciais.

Uma sondagem recente do Centro Palestiniano de Investigação Política indicou que 61% dos palestinianos quer que o presidente da Autoridade Palestiniana renuncie ao cargo e que cerca de 80% está descontente com a gestão daquele órgão governamental.

De acordo com o mesmo inquérito de opinião, se fossem realizadas presidenciais nos territórios palestinianos, Abbas obteria 48% dos votos e o líder do movimento radical Hamas, Ismail Haniyeh, ficaria ligeiramente atrás com 46%.