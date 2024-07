Pelo menos 23 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, indicou a mesma fonte, em comunicado, concretizando que no total morreram 39.006 pessoas desde outubro de 2022, enquanto o número de feridos se situa nas 89.818 pessoas.

As autoridades têm indicado ainda que cerca de 10.000 corpos estarão nos escombros, onde as ambulâncias e as equipas de socorro não têm acesso.

O ataque de 07 de outubro do Hamas a Israel matou 1.200 pessoas, a maioria civis, e resultou em cerca de 250 reféns, destes cerca de 120 permanecem em cativeiro, e acredita-se que cerca de um terço deles esteja morto, segundo as autoridades israelitas.

Em resposta, Israel lançou ataques à Faixa de Gaza.