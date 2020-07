Ambas as tempestades devem chegar a terra este sábado, anunciaram ontem especialistas do Centro Nacional de Furacões (NHC) de Miami.

A tempestade Hanna, que se formou na noite de quinta-feira no Mar do Golfo, soprava ontem a ventos máximos sustentados de 65 km/hora, a cerca de 460 quilómetros da cidade de Corpus Christi, na costa do Texas.

O NHC emitiu um alerta de tempestade tropical para a área do delta do Rio Grande, onde produzirá fortes chuvas e tempestades.