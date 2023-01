O príncipe Harry pode vir a reunir-se com o resto da família real britânica antes da coroação do seu pai, Carlos III, marcada para maio, para acalmar as tensões após a publicação das suas memórias explosivas, avança o Sunday Times este domingo.

"Todas as partes terão de ser flexíveis. Mas é possível, é reparável", afirmou a fonte, que segundo o jornal, é próxima do rei e de Harry.

O Sunday Times menciona a possibilidade de um encontro entre o príncipe, o pai Carlos III e o irmão William antes da coroação marcada para 6 de maio.

O livro de memórias "Sombra” foi colocado à venda na terça-feira em todo o mundo e um dia depois a editora Penguin Random House avançou que está a ser um sucesso ao ter ultrapassado mais de 1,4 milhões de exemplares vendidos, um recorde para obras de não-ficção.

Nele, o filho mais novo de Carlos III e da princesa Diana, e neto da falecida Isabel II, não poupa críticas à família.

O livro, que incluiu edições de capa dura, e-book e áudio, foi lançando em 16 línguas e, ao longo de 557 páginas, Harry faz várias revelações, nomeadamente a confrontação física com o irmão, o príncipe William, e que matou 25 guerrilheiros no Afeganistão.

Trata-se de um o relato pessoal e íntimo de Harry sobre sua vida na família real e o seu relacionamento com Meghan Markle, Duquesa de Sussex, revelando também que pediu a reabertura da investigação à morte da mãe, que consumiu de drogas e pediu ao pai para que não se casasse com Camila.

Oficialmente, o Palácio de Buckingham mantém-se em silêncio desde o lançamento do livro.

A fonte citada pelo Sunday Times afirma que "devemos passar para outra fase, e isso deve ser resolvido até abril".

Segundo outra fonte citada pelo jornal, Harry e esposa, Meghan, devem ser convidados para a coroação, para que o conflito familiar não represente uma "distração" que ofusque a cerimónia.

Harry e Meghan deixaram a família real em 2020 e moram nos Estados Unidos.

Segundo uma sondagem recente do YouGov, o casal é ainda mais impopular no Reino Unido do que o príncipe André, irmão de Carlos III, afastado da monarquia após o seu envolvimento num escândalo sexual.

*Com Lusa