“Heart of Steel”, tema da dupla eletrónica Tvorchi, foi escolhido entre as dez canções apresentadas no “Vidbir, que este foi transmitido em direto a partir de um estúdio montado numa estação do metro em Kiev (que funciona como abrigo antiaéreo).

O local subterrâneo foi transformado num estúdio de televisão improvisado para exibir o festival ucraniano, concurso semelhante ao Festival RTP da Canção.

A canção cantada em inglês venceu o voto popular e ficou classificado em segundo lugar pelo júri, que era constituído por Jamala (vencedora da Eurovisão em 2016), Taras Topolya (Antilla) e Yulia Sanina (Hardkiss). Em segundo lugar ficou classificada uma canção cantada em ucraniano pela cantora pop KRUTb.

O próximo país a escolher a sua canção para a Eurovisão é a Albânia, que terá a final da respetiva seleção nacional no próximo dia 22 de dezembro.

Portugal, como é hábito, escolherá a sua canção através do Festival da Canção 2023.

A Ucrânia venceu, em maio, o 66.º Festival Eurovisão da Canção, em Turim, Itália, com o tema “Stefania”, interpretado pela Kalush Orchestra. Por ter vencido o concurso, a Ucrânia deveria ser no próximo ano o país anfitrião, tal como aconteceu em 2005 e 2017. No entanto, a 17 de junho, a EBU anunciou que aquele país não iria acolher o concurso em 2023, devido à guerra no país.

A cidade britânica de Liverpool foi a escolhida para ser a anfitriã em maio de 2023. A Liverpool Arena, junto ao rio Mersey, receberá a final, a 13 de maio, e as meias-finais a 9 e 11 do mesmo mês.

Ucrânia, como o país vencedor deste ano, estará automaticamente classificado para a Grande Final em 2023, juntando-se aos chamados “Big Five”: França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.