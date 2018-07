As alegações da defesa no âmbito do processo do grupo de motociclistas Hells Angels foram interrompidas hoje cerca das 20:00, devendo ser retomadas às 09:30 de terça feira, informou fonte do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, os trabalhos foram interrompidos quando faltam as alegações de sete dos 58 arguidos no processo, estando ainda em aberto a data para a divulgação das medidas de coação. A fonte do TIC explicou que todos os arguidos terão de estar presentes no tribunal quando a juíza Maria Antónia Andrade anunciar as medidas de coação. José Carlos Cardoso, advogado de 20 arguidos, disse aos jornalistas, à saída do TIC, que as medidas de coação só deverão ser conhecidas na quarta-feira, uma vez que ainda faltam sete alegações de defesa. O Ministério Público pediu prisão preventiva para 54 dos 58 detidos em Portugal, segundo um dos advogados de defesa. Continuar a ler No entanto, do grupo de 54 detidos, quatro poderão passar a prisão domiciliária, dependendo de um relatório das autoridades prisionais. Para os restantes quatro arguidos, o Ministério Público pediu apresentações diárias às autoridades. Um 59.º arguido encontra-se detido na Alemanha. Os interrogatórios demoraram três dias e terminaram no domingo no TIC. O processo envolve acusações de associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga. A investigação do caso dos Hells Angels foi elaborada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e pela Unidade Nacional Contraterrorismo da Polícia Judiciária e os mandados de busca e de detenção foram executados na quarta-feira passada.