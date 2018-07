O arranque deste procedimento, que tem que estar concluído até às 07:00 de hoje, esteve inicialmente marcado para as 17:00 de quinta-feira, tendo depois sido adiado para as 20:30, a hora a que apenas deu entrada no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa o processo, remetido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Mais tarde, vários advogados disseram aos jornalistas que a identificação dos 58 arguidos tinha começado às 22:00, o que afinal não se verificou, segundo a fonte do tribunal. Os advogados só depois foram notificados dos factos.

Esta primeira fase de identificação, e manifestação de vontade de prestar declarações perante a juíza precede o interrogatório, que apenas deverá acontecer a partir da tarde de hoje.

Às 07:00 de hoje expira o prazo de 48 horas para os arguidos serem levados ao juiz, considerando que as autoridades judiciais entenderam fazer a contagem do tempo a partir do início das buscas, como medida de uniformização para todos os detidos.