“Há muitas coisas que ainda estão por responder e que Os Verdes querem ver respondidas no dia de amanhã [quarta-feira] porque levamos muito a sério esta componente de intervenção que é de fiscalização do Governo, confrontá-lo com as suas responsabilidades, e é por isso que vamos pedir inúmeras respostas no âmbito desta questão dos transportes e mobilidade para que as coisas melhorem e os cidadãos obtenham as respostas de que precisam”, afirmou.

A parlamentar do PEV destacou a prioridade e o esforço dos ecologistas, “ao longo da legislatura” e “de Orçamento do Estado em Orçamento do Estado” para a redução dos preços dos passes e a sua transformação em passes únicos intermodais, a fim de motivar os cidadãos a “largarem o transporte individual e optarem pelo transporte coletivo”.

Heloísa Apolónia criticou a “lógica do abandono e encerramento de linhas” na ferrovia “que faziam falta”, além da falta de aquisição de “carruagens novas” e a existência de “material circulante bastante envelhecido”, bem como o adiamento de “inúmeras obras de modernização de linhas ferroviárias, como as do Oeste e do Alentejo e a falha “na contratação de pessoal necessário para a manutenção”.

Em relação ao transporte fluvial do rio Tejo, a líder parlamentar de Os Verdes salientou a “carência de pessoal e no número de navios disponíveis que deem resposta à necessidade de horários e de mobilidade das populações”.

A deputada ecologista lamentou ainda as “falhas muitíssimo graves” na resposta dos transportes públicos com vista à “mobilização das pessoas para a utilização dos transportes coletivos nos movimentos pendulares – casa-trabalho-casa”, as quais “decorrem do desinvestimento de sucessivos governos”.