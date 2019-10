“Hoje é um dia muito importante na minha vida e que aguardei com muito desejo”, afirmou a princesa, que pronunciou a sua primeira alocução com 13 anos, a mesma idade com que se estreou o seu pai, Filipe VI, em 1981, no mesmo local.

No exterior do Teatro, cerca de 500 pessoas, segundo a agência noticiosa Efe, concentraram-se na praça de La Escandalera de Oviedo para rejeitar os Prémios Princesa de Astúrias 2019, um protesto acompanhado por bandeiras e cartazes favoráveis à República e críticas às autoridades e galardoados.

“República Asturiana. Lutando pela soberania” foram algumas das frases inscritas nos cartazes, e enquanto erguiam bandeiras republicanas e independentistas. A poucos metros, outro grupo elogiava a monarquia, com as bandeiras de Espanha.