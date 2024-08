Israel também lançou ataques aéreos dentro do Líbano, no que chama de ato de autodefesa, o que já resultou num morto, segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

Sirenes de ataque aéreo foram ouvidas em partes do norte de Israel, e voos de e para Telaviv foram desviados.

O porta-voz das IDF, Daniel Hagari, diz que o Hezbollah planeou um ataque abrangente, avança a imprensa internacional.

"Num ato de autodefesa para remover essas ameaças, (os militares israelitas) estão a atacar alvos terroristas no Líbano, de onde o Hezbollah planeava lançar os seus ataques contra civis.

"Podemos ver que o Hezbollah está a preparar-se para lançar um ataque abrangente contra Israel, enquanto coloca em risco os civis libaneses", acrescentou, sem fornecer detalhes.

"‎‏Advertimos os civis localizados nas áreas onde o Hezbollah está a operar para que saiam imediatamente do caminho do perigo para sua própria segurança".

Entretanto, o Hezbollah avançou que concluiu a "primeira fase" da sua resposta.

Citados pela Sky News garantem que atingiram 11 instalações militares israelitas, disparou mais de 320 mísseis e enviou drones para o norte de Israel este domingo.

Numa declaração, o Hezbollah disse: "Primeiro, pela graça de Allah Todo-Poderoso, a primeira fase foi concluída com sucesso completo. Esta fase envolveu mirar em quartéis e locais sionistas para facilitar a passagem de drones de ataque em direção aos alvos pretendidos nas profundezas da entidade. Pela graça de Allah, os drones cruzaram conforme planeado".

"Segundo, o número de foguetes Katyusha disparados até agora ultrapassou 320 em direção a alvos inimigos", referem.

"Terceiro, os locais que foram alvos e atingidos com sucesso pela graça de Allah são:

1. Base "Meron"

2. Posição de Artilharia "Neveh Ziv"

3. Base "Zaatoun"

4. Posições de Artilharia "Zaoura"

5. Base "Sahel"

6. Quartel "Keila" no Golã Sírio Ocupado

7. Quartel "UAV" no Golã Sírio Ocupado

8. Base "Nafah" no Golã Sírio Ocupado

9. Base "Yardena" no Golã Sírio Ocupado

10. Base "Ein Zeitim"

11. Quartel "Ramot Naftali"

"Quarto, mais detalhes sobre a operação militar serão fornecidos em declarações subsequentes", terminam.

Ainda durante esta noite, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu fez uma curta declaração.

"Estamos determinados a fazer todo o possível para defender o nosso país, devolver os moradores do norte em segurança para suas casas e continuar a defender uma regra simples: quem nos fizer mal, nós o faremos mal", disse ele numa curta declaração no início de uma reunião do gabinete de segurança. O chefe do Hezbollah do Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, deve abordar os acontecimentos desta manhã num discurso na televisão às 15h00, horário de Portugal, esta tarde, avança a Sky News.

Recorde-se que este sábado, o Exército israelita anunciou a morte de seis membros das milícias xiitas do Hezbollah, incluindo um destacado comandante do grupo libanês, em ataques aéreos efetuados em várias localidades do sul do Líbano.

Israel identificou o comandante morto como Mohamed Mahmud Nayam, líder da unidade de ‘rockets’ do Hezbollah. O destacado operacional do movimento xiita libanês foi morto num ataque aéreo em Eita al Zut, perto de Ayta al Jabal, onde o seu sobrinho, Zulfiqar Radwan, também terá morrido.

Três outros operacionais morreram num ataque contra uma unidade de lançamento de ‘rockets’ na cidade de Tayr Harfa, e os restantes morreram em bombardeamentos em Mays al Jabal e Aitarun.

O Hezbollah confirmou a morte de cinco operacionais nestes ataques, incluindo Mohamed Mahmud Nayam.

Os ‘media’ libaneses noticiaram a morte de uma criança nestes ataques, embora não haja, de momento, qualquer verificação oficial.

Com estas mortes, somam-se agora 424 combatentes do Hezbollah abatidos desde o início do fogo cruzado transfronteiriço entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano.