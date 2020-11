A notícia foi avançada hoje pela Sábado, na sua edição impressa. Segundo a publicação, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar vários membros do Governo.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba estarão entre os membros investigados, "fazendo parte do grupo de alvos principais num inquérito-crime que averigua indícios de tráfico de influência e corrupção, entre outros crimes económico-financeiros".

De acordo com a revista, a investigação criminal já vai numa fase avançada e os governantes “são suspeitos de favorecimento do consórcio EDP/Galp/REN no milionário projeto do hidrogénio verde para Sines”.

Ao Diário de Notícias, fonte da Procuradoria-Geral da República confirma "apenas a existência de um inquérito a correr termos no DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal)" e que "o mesmo encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".

A Lusa contactou tanto o Ministério da Economia como o do Ambiente que disseram que ambos os governantes desconhecem a existência de qualquer investigação.

A mesma resposta foi dada à Lusa pela Galp e pela EDP e aguarda uma resposta da REN.