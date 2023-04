O hipopótamo não resistiu aos ferimentos após a colisão com um camião, que ficou com a frente totalmente destruída. O animal terá fugido de uma propriedade do ex-traficante de droga no município de Puerto Triunfo, na região de Antioquia.

Pablo Escobar, o famoso barão da droga colombiano, que foi morto em 1993, mandou vir quatro hipopótamos africanos para a sua propriedade em Antioquia no final dos anos 80.

Porém, após a sua morte em 1993, os animais ficaram à solta na região, conhecida por ser quente, pantanosa e sem predadores naturais, o que propiciou à sua proliferação na bacia do rio Magdalena, não obstante os esforços das autoridades. Se antes eram quatro, hoje o número de espécimes aumentou para 130.

Com o passar do tempo, os hipopótamos tornaram-se um perigo para a fauna, flora e camponeses da região, um dos quais sofreu ferimentos graves ao ser atacado em 2020 quando fumigava um pasto.

Há um projeto do governo colombiano, que vai ter de gastar 3,5 milhões de dólares, para transferir 70 espécimes para outros países.