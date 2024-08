A homenagem foi realizada às 08:15 (00:15 em Lisboa) no Parque da Paz, localizado perto do centro da explosão nuclear, após soar o sino que marca todos os anos o bombardeamento.

Foi nesse momento, em 06 de Agosto de 1945, que o avião B-29 Enola Gay da Força Aérea dos EUA largou o ‘Little Boy’, nome com que os Estados Unidos batizaram a primeira bomba nuclear lançada contra um alvo inimigo.

O minuto de silêncio foi assinalado no âmbito de uma cerimónia em que participaram o autarca de Hiroshima, Kazumi Matsui, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e para a qual foram convidados dignitários estrangeiros de mais de uma centena de países, bem como bem como representantes de organizações internacionais como as Nações Unidas ou a Organização Internacional de Energia Atómica.

A bomba lançada sobre Hiroshima, no oeste do Japão, tinha uma potência equivalente a 13 quilotoneladas de TNT e explodiu a cerca de 600 metros acima do nível do mar, muito perto do local onde hoje se situa o Parque da Paz, causando a morte imediata de cerca de 80 mil pessoas.

O balanço mortal aumentou para perto de 140 mil até ao final de 1945, embora o número exato de vítimas causadas pelo bombardeamento e os efeitos subsequentes da radiação sejam desconhecido.

Em 09 de agosto de 1945, três dias após o ataque a Hiroshima, os EUA lançaram uma segunda bomba nuclear sobre a cidade de Nagasaki, levando à rendição do Japão, seis dias depois, e pondo fim à Segunda Guerra Mundial.

As duas cidades japonesas permanecem até hoje os únicos alvos de bombardeamentos nucleares contra alvos civis na história da humanidade.