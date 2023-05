Em Braga, na iniciativa Governo Mais Próximo, António Costa fala pela primeira vez desde a decisão de manter João Galamba após a sua demissão.

No discurso de Costa só deu Braga e economia, tentando evitar a polémica a todos os custos. Lembrou que o Governo estará centrado no acompanhamento e nas soluções para o Distrito. Assinalou que o Conselho de Ministros, de amanhã, será marcado pela Agenda do trabalho digno. "É nisto que o governo está focado, é nisto que estamos a trabalhar".

Interpelado acerca das polémicas da noite de terça-feira, garantiu que "as coisas que ficaram decidas ontem, ontem ficaram decididas".

Quanto a uma possível conversa com o Presidente da República acerca do sucedido salientou, "eu nunca temo receber um telefonema do PR, é sempre um gosto." Acrescentando que está seguro de que o coração de Marcelo Rebelo de Sousa está em Braga.

O Primeiro-Ministro foi repetindo a frase "cada dia é um dia, hoje é um novo dia. O que ficou decidido ontem, ontem ficou decidido", de forma a evitar as perguntas. E terminou garantido que a agenda de Galamba amanhã será retomada, e convidando os jornalistas a olhar para o céu: "está um dia tão bonito".