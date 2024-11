Os detetives holandeses estão a utilizar esta tecnologia inovadora pela primeira vez, num derradeiro esforço para tentar resolver um caso com 15 anos.

A imagem da adolescente assassinada está a ser projetada por detrás de uma janela, ao lado de centenas de jovens que continuam a ganhar a vida nesta indústria, e os detetives esperam que o holograma ajude a refrescar memórias e a chamar a atenção para o homicídio não resolvido.



A polícia holandesa suspeita que o autor do crime tenha vindo do estrangeiro e apela agora às pessoas que tenham visitado Amesterdão nessa altura para se tentarem recordar do passado, existindo uma recompensa de 30 mil euros para encorajar as testemunhas a apresentarem-se.