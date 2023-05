Ao início da tarde, um condutor entrou com o carro nas urgências do Hospital de Cascais, onde se barricou, conforme adiantou a SIC Notícias. As autoridades foram chamadas ao local, e o homem foi detido.

O condutor terá colado duas folhas A4 no vidro da viatura, descrevendo a sua situação e acusando o hospital, o da Amadora-Sintra, de o discriminar "sistematicamente", conforme adiantou a SIC Notícias. "Gostaria de saber a razão de estar a ser sistematicamente discriminado neste hospital. Estou há dois anos e meio a pedir ajuda", escreveu, acrescentando que só saía da viatura na presença da GNR. As autoridades foram chamadas ao local, a viatura foi retirada das urgências, e o homem foi detido.