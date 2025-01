Um homem com cerca de 70 anos foi hoje encontrado morto, no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, a boiar no lago do campo de golfe, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de São Mamede de Infesta.

O alerta foi dado pelas 11:30 e, à chegada dos meios ao local, o homem já se encontrava morto, acrescentou. Segundo a mesma fonte, a vítima deslocou-se de manhã para o local para jogar golfe, mas o taco não foi encontrado. A Lusa tentou ouvir o clube de golfe, mas estes apenas informaram estarem encerrados ao público. A Polícia Judiciária está no local a investigar, revelou a fonte dos bombeiros.