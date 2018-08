A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 29 anos por suspeitas de abuso sexual de duas meninas de 11 e 13 anos, no concelho de Ourique, no distrito de Beja.

Em comunicado, a PJ indicou que o suspeito foi detido por elementos da Diretoria do Sul, com a colaboração da GNR de Ourique, pela "presumível prática de dois crimes de abuso sexual de criança".

Segundo a Judiciária, durante a noite de domingo, numa casa situada no concelho de Ourique, o arguido entrou "no quarto onde dormiam as duas menores e, com fins libidinosos, procedeu a manipulação genital a uma e a carícias em zonas erógenas à outra".

O homem "era visita dos pais das menores", assinalou a PJ.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.