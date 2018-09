Um homem foi encontrado morto esta quarta-feira no rio Beça, junto à localidade de Canedo, concelho de Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, disse fonte dos bombeiros, adiantando que a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local.

O comandante dos bombeiros de Ribeira de Pena, António Martins, explicou que a sua corporação recebeu um alerta por parte da GNR para proceder “à remoção de um cadáver” no leito do rio Beça, em Canedo.

De acordo com o responsável, o corpo do homem foi encontrado no leito do rio, visível da margem, e, junto a ele, foi detetada uma rede usada para a pesca.

António Martins disse que a PJ foi chamada ao local e que, só depois de efetuadas as perícias, é que o corpo será retirado pela equipa de mergulhadores.

A vítima tinha 55 anos e é morador da localidade de Canedo.

O alerta foi dado às 10:40 e para o local foram mobilizados 16 operacionais e sete viaturas, entre bombeiros de Ribeira de Pena, mergulhadores de Vila Real e militares da GNR.