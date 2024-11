O incidente ocorreu hoje à tarde e o alerta foi dado através da GNR para um corpo junto à margem da ria, explicou esta força policial, em comunicado.

"À chegada ao local, os elementos dos bombeiros retiraram o corpo da água, tendo, em conjunto com o INEM, iniciado as manobras de reanimação. Após diversas tentativas, não foi possível reverter a situação, tendo o médico do INEM declarado o óbito no local", detalhou ainda.

A AMN referiu ainda que o homem se encontrava na apanha do moliço quando alegadamente se sentiu mal, acabando por cair à água juntamente com o trator onde seguia.

O corpo da vítima foi depois transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, com o acompanhamento dos elementos da Polícia Marítima de Aveiro, para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga, pode ler-se.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima, acrescentou a mesma fonte.

Para o local foram ativados elementos do comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.