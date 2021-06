Em comunicado, a ANM explica que a operação marítima de combate ao tráfico internacional, que envolveu a PJ, a Força Aérea Portuguesa, a Autoridade Marítima e a Marinha Nacional, "logrou identificar e apreender uma embarcação de recreio, tripulada, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes".

Segundo a ANM, os 30 fardos de estupefacientes têm um peso total de 110 quilos e seguiam a bordo de uma embarcação de recreio com pavilhão português.

"Na sequência de uma monitorização aérea efetuada por uma aeronave da Força Aérea, constatou-se uma situação suspeita de transporte de estupefacientes por via marítima, a cerca de 50 milhas náuticas (aproximadamente 92 quilómetros) a sul do território continental", explica o texto.

De imediato, salienta a ANM, foi "desencadeada uma operação conjunta, em articulação entre o Comando Regional da Policia Marítima do Sul e a Polícia Judiciária, com empenhamento de duas embarcações de alta velocidade da Polícia Marítima, uma lancha de assalto rápido, com elementos do pelotão de abordagem da Marinha e da Polícia Marítima, e uma lancha de fiscalização rápida da Marinha".

Após a abordagem "bem sucedida à embarcação suspeita" e das apreensões e detenção, a embarcação foi conduzida para o porto de Faro.

O detido, com cerca de 35 anos, será presente no Tribunal em Loulé.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito cuja direção está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).