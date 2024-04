Fonte da PSP do Porto explicou à Lusa que o condutor foi intercetado na Via Norte (Estrada Nacional 14) por uma equipa de trânsito que através do sistema do “polícia automático” detetou, em tempo real, que o carro não tinha a inspeção obrigatória.

Nessa sequência, acrescentou, deram ordens ao condutor do veículo para parar, mas este não obedeceu e colocou-se em fuga, seguiu pela Via de Cintura Interna (VCI) e, posteriormente, pela A1, em Gaia, onde acabaria a ser detido.

Durante a fuga, o homem, de 35 anos, atirou pela janela um saco com um quilo de heroína e abalroou três carros, contou a PSP.

O suspeito deverá ser presente na quarta-feira a primeiro interrogatório judicial.