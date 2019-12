O detido, de Alfena, no concelho de Valongo, foi abordado na via Panorâmica Edgar Cardoso, no Porto, no decurso de uma ação de prevenção criminal, tendo verificado que o homem “se encontrava junto de um veículo ligeiro de mercadorias e depois de abordado pelos agentes reagiu com agressividade”, refere a nota de imprensa.

“Empunhando uma arma branca, agrediu os agentes, pelo que foi necessário o recurso a medidas de polícia para proceder ao seu desarmamento e consequente imobilização”, acrescenta o documento, que informa ainda ter um dos agentes sido “conduzido junto de unidade hospitalar, de onde veio a ter alta depois de receber tratamento médico”.

As diligências policiais detetaram que “as matrículas apostas na viatura eram falsas” e que o “veículo automóvel constava para apreender, por ter sido furtado em Vila do Conde, conforme queixa formalizada junto da GNR”, menciona a nota de imprensa.

Ainda segundo aquela força policial, no interior da viatura foram encontrados “diversos artigos em prata e ouro, assim como relógios”, apreendidos “por suspeita de serem provenientes do furto de uma ourivesaria localizada em Valongo e cuja queixa havia sido formalizada pelo seu proprietário, no dia de ontem [quinta-feira], na esquadra de Valongo”.

Ao homem, referenciado pela PSP “pela prática de diversos ilícitos criminais”, foi ainda apreendida “cocaína, suficiente para cerca de sete doses individuais” e uma “quantia diminuta de estupefaciente heroína, bem como diversos maços de tabaco, um par de luvas e um gorro”, acrescenta.

O detido vai ser presente junto das autoridades judiciárias, informa a polícia.