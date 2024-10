A detenção do suspeito foi feita após uma unidade da polícia da Esquadra de Peniche ter visualizado "uma viatura a realizar uma manobra perigosa, sem acautelar a segurança dos demais utilizadores da via pública. Ao mesmo tempo, verificaram que o condutor da mesma não trazia o cinto de segurança colocado".

"Ao ser dada ordem de paragem, com recurso aos meios luminosos e sonoros do carro patrulha, o condutor da viatura ignorou essa ordem, desobedecendo e acelerando a marcha, continuando a circular por mais algumas ruas da cidade de Peniche, gesticulando efusiva e ofensivamente visando os polícias, tendo finalmente imobilizado o veículo junto na zona da Prageira", começa por ler-se no comunicado.

O suspeito foi depois detido, altura em que agrediu as forças de autoridade

"Ao ser intercetado pelos polícias, o suspeito em apreço tentou de imediato desferir um murro num deles, tendo sido manietado e, consequentemente, algemado. Durante este controlo o suspeito, transtornado e em fúria, tentou libertar-se, pontapeando e dando joelhadas nas pernas dos polícias. Ao verificar que não se conseguia libertar e mesmo tendo ambos os membros superiores manietados, conseguiu morder um polícia num dedo e no braço esquerdo do outro, antes de ser algemado e de lhe ter sido dada voz de detenção", disse a GNR.

Entretanto, os dois polícias foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Peniche.