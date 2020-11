Durante a celebração do Halloween, "vivemos uma noite de horror quando um homem de 24 anos, que não mora em Quebec, veio até aqui com a intenção de causar o maior número de vítimas possível", afirmou neste domingo o chefe de polícia da cidade canadiana, Robert Pigeon.

O criminoso, detido durante a madrugada após uma perseguição pelas ruas de Quebec, cometeu as agressões no centro histórico da cidade, perto do hotel Chateau Frontenac e da Assembleia Nacional, a zona mais turística da capital da província francófona do mesmo nome, tendo provocado duas vítimas mortais e cinco feridos.

O chefe de polícia afirmou que duas das vítimas eram franceses residentes em Quebec há alguns anos, sem explicar se estavam entre os mortos ou feridos. A vida dos cinco feridos não está em risco, afirmou, antes de revelar que alguns sofreram "lacerações significativas".

Segundo Pigeon "tudo parece indicar" que o agressor, armado com uma espada japonesa e que vestia roupas medievais, "escolheu as vítimas ao acaso" e que o criminoso "não está associado a um grupo terrorista".

"Eu acredito que ele planeou o ataque", disse Pigeon, ao destacar que o jovem "verbalizou o desejo de agir" há cinco anos, mas não tinha antecedentes penais.

O autarca de Quebec, Régis Labeaume, classificou os atos como "alucinantes, aterrorizantes e que superam a compreensão", ao mesmo tempo que citou problemas de "saúde mental" do jovem.

"Toda a Quebec está de luto", lamentou a vice-primeira-ministra da região, Geneviève Guilbault, ao denunciar atos "bárbaros".Já o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, citou uma "tragédia terrível" ao comentar a notícia no Twitter.

Karin Lacoste, moradora em Quebec, pretendia comprar uma refeição durante a noite quando observou policiais armados e com coletes à prova de balas. "Um deles disse 'corre para casa porque há a andar por aí, um assassino que já matou algumas pessoas'", contou ao canal LCN.

De acordo com três testemunhas citadas pelo jornal Le Soleil, o agressor degolou a primeira vítima perto do hotel Chateau Frontenac e havia "muito sangue". O homem matou depois a segunda pessoa na rua Remparts e, no seu trajeto rumo ao Porto Antigo, feriu outras pessoas, segundo o jornal.

O suspeito entregou-se à polícia e, no momento da detenção, estava no chão, descalço e hipotérmico, informou o Le Soleil, enquanto as autoridades afirmaram que o criminoso foi "transportado a um hospital para ser examinado".

O agressor, natural de Montreal, a maior cidade da província, deve comparecer a uma audiência por videoconferência nas próximas horas.

Devido à pandemia da Covid-19, as ruas do centro histórico de Quebec estavam com poucas pessoas no momento dos ataques, afirmou o jornalista Jordan Proust. "A maioria das crianças celebrou o Halloween durante a tarde", disse.