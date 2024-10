Jerry Hicks, um carpinteiro do condado de Avery, entrou numa loja de conveniência depois de ter encontrado uma nota de 20 dólares no parque de estacionamento e comprou uma raspadinha que acabou por ser um investimento de sorte, conta o The Guardian.

De acordo com um comunicado de imprensa dos funcionários da lotaria da Carolina do Norte, Hicks tinha planeado comprar uma raspadinha diferente que a loja não tinha. Por isso, decidiu jogar na Extreme Cash e ganhou o jackpot de sete dígitos.

Quando Hicks chegou à sede da lotaria na sexta-feira, para reclamar o prémio, tinha uma decisão a tomar: podia optar por receber o prémio sob a forma de uma anuidade de 50.000 dólares durante 20 anos ou de um montante fixo de 600.000 dólares.

Acabou por escolheu o montante fixo de 600.000 dólares e, após as retenções de impostos estaduais e federais necessárias, levou para casa 429.007 dólares.

Hicks planeia usar os seus ganhos para se reformar depois de 56 anos de trabalho e também planeia ajudar os seus filhos. Mas uma festa de família é a primeira coisa a fazer para celebrar a sorte grande.