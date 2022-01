Segundo Filipe Guimarães, as causas da morte estão a ser investigadas pela GNR, mas as circunstâncias detetadas pelos bombeiros parecem indicar que o homem, natural e residente no concelho, terá “caído de uma altura de cerca de quatro metros e batido com a cabeça, região onde apresentava diversos ferimentos”.

O responsável adiantou que na noite de domingo, cerca das 22:00, “uma moradora nas proximidades ouviu gritos pedindo ajuda, mas não conseguiu identificar a origem dos mesmos”.

O alerta aos Bombeiros de Arcos de Valdevez foi dado hoje, às 09:29, por uma jovem que passava junto ao ribeiro.

Ao local compareceram 10 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros, GNR e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV).