Um homem ficou hoje ferido com gravidade após ser atropelado à passagem de um comboio Intercidades perto da estação do Poceirão, no concelho de Palmela, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA