O alerta foi dado pelas 10h21 e confirma-se o óbito de um homem de 55 anos, mas estão ainda por apurar as causas do acidente.

Segundo as primeiras informações, o homem teria caído do balão de ar quente sobre a bacia do Alqueva.

Entretanto, novos dados, apurados pela CNN no local, dão conta de uma outra versão do acidente: a vítima ter-se-á sentido mal a bordo do balão, que fez uma aterragem de emergência. O homem ficou em terra e o balão terá seguido viagem com os restantes turistas. Mas mais tarde, quando os responsáveis da agência turística voltaram ao local terão encontrado o corpo deste homem na margem do Alqueva.

No local encontram-se agora as autoridades, estando por apurar o que realmente aconteceu.

Segundo a Proteção Civil, a bordo deste balão de ar quente seguiam 16 pessoas, no âmbito de uma atividade turística.