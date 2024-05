Um homem morreu hoje num acidente com um trator, no concelho das Caldas da Rainha, disse fonte do Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste.

Segundo a Proteção Civil, o acidente ocorreu cerca das 16:00, num terreno agrícola da localidade de Carvalhal Benfeito, no distrito de Leiria. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Caldas da Rainha, ainda de acordo com a Proteção Civil. Além da VMER, estiveram no local a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça e uma ambulância e veículo de socorro e assistência especial dos bombeiros de Caldas da Rainha, bem como meios da GNR, num total de 11 operacionais e quatro veículos.