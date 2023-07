De acordo com a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, da colisão entre os dois veículos “resultou a morte do condutor do motociclo, um homem com 51 anos”.

A fonte precisou que o acidente ocorreu pelas 10:30 na zona da Patã de Cima, em Boliqueime, no distrito de Faro.

Para o local a Proteção Civil mobilizou 27 operacionais das corporações dos bombeiros de Loulé e de Albufeira, da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Cruz Vermelha Portuguesa e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A circulação rodoviária esteve interrompida durante cerca de uma hora para as operações de socorro e limpeza da via, tendo sido já restabelecida, disse à Lusa fonte da GNR.

O Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR iniciou uma investigação apara apurar as causas do acidente.