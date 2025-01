Segundo o The Guardian, um computador portátil, um telemóvel e um relógio ainda estão a ser analisados, quase uma semana depois de Matthew Livelsberger, de 37 anos, se ter suicidado com um tiro, pouco antes de o carro explodir.

Uma análise das pesquisas de Livelsberger através do ChatGPT indica que o homem procurava informações sobre alvos explosivos, a velocidade a que certas munições se deslocavam e se o fogo de artifício era legal no Arizona.

Livelsberger deixou notas que referem que a explosão era uma proeza destinada a ser uma “chamada de atenção” para os problemas da nação, disseram as autoridades na semana passada.

No telemóvel, escreveu que precisava de “limpar” a sua mente “dos irmãos que perdi e aliviar-me do fardo das vidas que tirei”.

Matthew Alan Livelsberger serviu nas forças especiais do Exército americano e estava de licença quando tudo aconteceu. Livelsberger esteve no Exército entre 2006 e 2011, antes de servir na Guarda Nacional e na Reserva do Exército. Juntou-se às forças especiais em 2012.

A explosão causou ferimentos ligeiros a sete pessoas, mas praticamente não provocou danos no hotel Trump International. As autoridades afirmaram que Livelsberger agiu sozinho.