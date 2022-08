Um homem, identificado como Bassam al-Sheikh Hussein, de 42 anos, fez seis pessoas reféns numa agência do Banco Federal em Beirute, enquanto empunhava uma espingarda e ameaçava deitar gasolina sobre si próprio. A sua exigência: uma parte das suas próprias poupanças para pagar as contas médicas do seu pai.

Depois de o banco concordar em dar-lhe 35.000 dólares dos mais de 200.000 dólares na sua conta poupança, Hussein libertou os reféns.

Hussein foi detido na quinta-feira após a libertação dos reféns, mas libertado na terça-feira à tarde sem qualquer acusação contra ele, disse à Reuters o seu irmão, Atef Hussein.

Durante o episódio de seis horas, uma multidão reuniu-se no exterior do banco para apoiar Hussein, que se tornou um herói e símbolo das lutas financeiras no país.

No Líbano, retirar dinheiro de um banco é uma tarefa difícil. Depois de a moeda do país ter perdido 90% do seu valor em 2019, os bancos congelaram essencialmente os ativos em moeda estrangeira dos clientes e restringiram o valor que podem retirar todos os meses a apenas 200 dólares.

Os bancos dizem que existem excepções para casos humanitários, incluindo cuidados hospitalares, mas os depositantes e os seus representantes disseram à Reuters que essas exceções raramente são implementadas.

De acordo com a Human Rights Watch, quase oito em cada dez pessoas no Líbano vivem hoje em dia em situação de pobreza.

"Ninguém vai dizer que ele fez a coisa errada", disse uma testemunha do caso ao The Guardian. "As pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Todos nós somos como ele. Até os soldados e a polícia de choque gostaram dele".

O assalto ao banco foi o segundo do tipo este ano, depois de outro cliente irritado ter encharcado clientes de um banco regional com combustível em janeiro, para exigir as suas economias — e também foi bem sucedido. Tais atos de desafio, no entanto, têm sido raros no Líbano, apesar do sofrimento contínuo da sua população.