Um muçulmano de 32 anos que pretendia queimar um exemplar da Torá e uma Bíblia, este sábado, em Estocolmo, na Suécia, desistiu do projeto, ao explicar que a sua intenção era na realidade denunciar as pessoas que queimam livros sagrados como o Alcorão no país nórdico.

