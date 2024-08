Um homem foi resgatado de uma montanha no estado americano do Colorado depois de ter sido deixado para trás pelos colegas durante um retiro do trabalho.

Na sexta-feira, um grupo de 15 pessoas de uma empresa (ainda não identificada) aventurou-se ao longo de um trilho no Monte Shavano, no Colorado. Um dos elementos, cuja identidade é desconhecida, perdeu-se e ficou sem rede depois de ter sido abandonado por colegas que avançaram pelos trilhos sem ele, informou a equipa de busca e salvamento do condado de Chaffee, citada pela BBC. As autoridades referem que o caminhante chegou ao cume sozinho por volta das 11h30 locais, mas ficou “desorientado” durante a descida. Os seus colegas terão dito que ele estava no caminho errado e sugeriram-lhe que retomasse o trilho. Todavia, terá ficado ainda mais perdido depois da passagem de uma forte tempestade, que trouxe "ventos fortes e chuva gelada" e o deixou sem acesso ao telemóvel. Só no dia seguinte, quando conseguiu ter rede, foi possível localizá-lo numa ravina, depois de ter feito uma chamada a pedir ajuda. O homem sofreu várias quedas antes de ser encontrado num "grande esforço de buscas". Foi estabilizado e levado para o hospital, mas até ao momento não há mais informações sobre o seu estado de saúde.